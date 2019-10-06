كاظم الساهر يُحيي أغنيته الثورية بالتزامن مع تظاهرات العراق









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: فاجأ النجم العراقي كاظم الساهر محبيه بإعادة نشر أغنيته "شباب العراق" التي أصدرها في العام 2015، بعد يومين فقط من اندلاع التظاهرات في العاصمة العراقية بغداد. حيث ربطت مواقع التواصل وبعض المواقع الإخبارية التي تناولت الموضوع بين إعادة إطلاقها ودعم "الساهر" للمتظاهرين في بلاده. خاصةً أن موسيقى الأغنية تُشبه العزف الثورجي الذي يحفّز العسكر بإيقاعٍ سريع ولحن موحد بكلمات تقول: "شباب العراق شباب العمل، شباب النضال أبيّ بطل، عريق الكفاح لنيل الصلاح كويل الجهاد لعز البلاد".

ولقد أشار البعض إلى سرعة إطلاق فيديو كليب الأغنية عبر صفحة الفنان الملقب بـ"القيصر" مركزاً على طريقة تصويرها وإخراجها رابطاً الأمر بتعبير "الساهر" عن موقفه الداعم لحراك المتظاهرين في بلاده. وهو ما برز بالتعليقات الواردة على التغريدة التي أشارت لانقطاع الشعب العراقي عن التواصل بسبب قطع خدمات الإنترنت عنه.

فيما يلي رابط الأغنية من YouTube