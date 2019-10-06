شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله ونبيل الحلفاوى.. هكذا يحتفلان بذكرى الـ46 لحرب أكتوبر المجيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمر اليوم الأحد الذكرى الـ46 على انتصار حرب أكتوبر المجيدة، وقد أحيا عدد من النجوم عبر حساباتهم الشخصية على السوشيال ميديا ذكرى نصر حرب أكتوبر 1973.



نبيل الحلفاوي

احتفل الفنان نبيل الحلفاوى بذكر نصر أكتوبر عبر حسابه الخاص على "تويتر" قائلا : نصر اكتوبر كل سنة وانتم طيبين ومصر طيبة بجيشها الوطنى الباسل وشعبها العظيم، كما قال صلاح عبد الله على تويتر"لازم ولادنا وأحفادنا يحكوا لأولادهم وأحفادهم أن السادس من أكتوبر ذكرى أعظم يوم فى تاريخ مصر الحديث".

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صلاح عبد الله

وكتبت الفنانة ندى بسيونى عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "حرب أكتوبر فخر لمصر وأعظم انتصار وحتفضل طول عمرنا رافعين راسنا بالانتصار"، كما قالت منة فضالى عبر حسابها الشخصى "انستجرام": "صباح النصر على أجمل بلد فى الدنيا مصر أم الدنيا 6 أكتوبر عيد النصر".



ندى بسيونى