شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مسرحية "بيت الأشباح" للعرض مرة أخرى على المسرح العائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود من جديد مسرحية "بيت الأشباح" للعرض مرة أخرى على المسرح العائم بالمنيل بدء من اليوم الأحد 6 أكتوبر، حيث يقدم العرض أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع فى تمام السابعة مساء.

والعرض من تمثيل طلبة بالدفعة الأولى من ورشة "إبدأ حلمك" والتى تقيمها فرقة مسرح الشباب، وهو أول عرض احترافى لهم، وقد شهد العرض إقبالا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه يونيو الماضي.

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وكشف المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب، أن المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وشاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الإشارة، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا.

"بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، فى أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابا من خريجى الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك "، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف".