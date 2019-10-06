شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الفيلم النادر "رجال خلف المقاتلين" احتفالا بذكرى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقى رئيس المركز القومى للسينما الفيلم التسجيلي (رجال خلف المقاتلين ) للمخرج الكبير الراحل محمد قناوى يوم الأربعاء 9 اكتوبر الساعة السادسة مساء تزامنا مع احتفالات انتصارات أكتوبر المجيد.

تتضمن الاحتفالية أيضا عرض الفيلم الوثائقى ( المحارب) من انتاج المركز القومى للسينما واخراج عاطف شكرى ويقام العرضين بمقر المركز بشارع شريف بوسط القاهرة .



فيلم رجال خلف المقاتلين

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مدة فيلم " رجال خلف المقاتلين " 10 دقائق وهو سيناريو وإخراج “محمد قناوي” وتصوير محمود عبد السميع وموسيقى جمال سلامة ومونتاج أحمد متولي ومن إنتاج المركز القومي للسينما عام 1972 .

وهذا الفيلم يبرز بأسلوب فني من خلال استعراض الحياة اليومية في إحدى الوحدات القتالية بفترة ما قبل حرب أكتوبر الجهود الكبيرة التي تقف وراء المقاتلين لخدمتهم سواء الصحية والنفسية ويبرز العالم النفسي للمقاتلين من شوق لأسرهم وأحبائهم مع مشقة التدريبات وحياة الضباط والمجندين في فترة الاستعداد للحرب ، ويبدأ الفيلم بصوت النفير في الوحدة القتالية أو” البروجي ” ليستعرض حركة أحد العساكر وهو يستيقظ واستعراض طابور المتدربين بنشاط وقوة وذلك بمصاحبة تعليق صوتي جيد الإلقاء نقي الصوت لمحمود مراد حيث يقول: " أن خلف كل مقاتل رجال يخدمونه وفي هذه الوحدة القتالية يبدأ دور المدربين " ، وقد ركز الفيلم على إبراز المجهودات سواء في التمرينات القتالية والتي عادة ما كانت تعرض دون موسيقى أو مؤثرات حيث يبرز صوت الرجال في التمرين بقوة ونشاط ، بالإضافة لعرض مجهودات تفصيلية أخرى قد لا يشعر بها أحد كجلب الوقود وحمله وتفريغه في خزانات أخرى في الصحراء ، وكذلك عملية توزيع الطعام والوجبات البسيطة أحيانا والتي تظهر مدى القدرة على التحمل اقتناعا بالهدف.



لقطة من فيلم رجال خلف المقاتلين

بالإضافة إلى دروس التدريب والتدرب على اصطياد الطائرات ، واستعراض الرعاية الصحية وإجراء بعض العمليات والجراحات العاجلة والإسعافات الأولية ، والحرص وسط ذلك على إبراز علم مصر أثناء التدريب في بعض اللقطات مع الدخول للعالم النفسي للجنود وشوقهم لأسرهم بالاستماع لمكالمات بعضهم وخطاباتهم مع إبراز جهود غرفة الاتصالات وكثافة الضغط عليها ، وقد نوع المخرج لقطاته التي كانت أغلبها متوسطة فشملت كذلك لقطات بعيدة لاستعراض العدد والمكان أو قريبة لاستعراض تعبيرات الوجوه في حالات القتال أو الاشتياق لذويهم بمن فيهم أحد جنود حرس الوحدة.

و جدير بالذكر أن المخرج محمد قناوي حصل على جائزة مهرجان ليبرج عام 1970 وترجم كتاب ” ديناميكية الفيلم ” وأخرج العديد من الأفلام التسجيلية منها " حاملات القرابين " و " أفلام الدول الصديقة " و " عند الامتحان".