شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح بعدم مشاهدة فيلم "الجوكر" لمنع زيادة نسبة الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد ساعات من عرضه فى مختلف أنحاء العالم، وجه العديد من المشاهدين النصائح للمقبلين على مشاهدة فيلم الأكشن والإثارة joker والتى تضمنت عدم مشاهدته فى حالة وجود بعض المشاكل النفسية للشخص لعدم زيادته لنسبة الاكتئاب وحدوث مضاعفات.

وبالرغم من الآداء الكبيرالذى ظهر به الممثل العالمى جواكين فونيكس فى تجسيد شخصية الجوكر فى الفيلم، إلا إن الفيلم لم يحظى على إعجاب الكثيرين ممن شاهدوه لزيادته نسبة الاكتئاب عند الكثير من الاشخاص بسبب تفاصيل مشاهده المظلمة والتى ركزت بشكل كبير على نقطة تحول الشخصية الرئيسية من شخص عادى لشخص يسعى للانتقام.

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ووصل تقييم فيلم الجوكر الجديد عبر موقع Rotten Tomatoes على نسبة 69% بعد مشاركات وصلت لنسبة 2154 مشارك، وهو ما يعد صدمة للكثير من المشاهدين المنتظرين مشاهدة الفيلم الجديد الذى وصل أمس لصالات العرض.

فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف، وبلغت تكلفة الفيلم 55 مليون دولار أمريكى، ومقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر في مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التي تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

الفيلم سبق وعرض في عدد من المهرجانات العالمية منها مهرجان فينسيا وتورونتو ونيويورك وهامبورج، وزيورخ.