محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
رغم أنه مازال ينافس على إيرادات شباك التذاكر، كشف صنّاع فيلم "الممر"، عن عرضه على عدد من القنوات الفضائية والأولى الأرضية، احتفالًا بانتصارات أكتوبر.
يُعرض الفيلم مساء اليوم 6 أكتوبر على القناة الأولى الأرضية، على أن يشاهده الجمهور على الأولى الفضائية مساء يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر.
وكشفت قناة ON E عن عرض الفيلم، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، والإعادة يوم السبت 12 أكتوبر، ويشاهد الجمهور الفيلم على قناة DMC في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، على أن يُعاد الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر.
"الممر" قصة وسيناريو وحوار شريف عرفة، وشارك في كتابة الحوار أمير طعيمة، بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أمير صلاح الدين، محمد جمعة، أسماء أبو اليزيد.
يتناول الفيلم هزيمة 1967، وبداية حرب الاستنزاف التي سبقت انتصارات أكتوبر 1973.
كانت هذه تفاصيل خبر احتفالًا بانتصارات أكتوبر.. تعرف على قنوات ومواعيد عرض "الممر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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