أحمد صلاح حسني يهنئ الشعب المصري بانتصارات أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأ الفنان أحمد صلاح حسني، الشعب المصري، بذكرى انتصارات أكتوبر، الموافق اليوم 6 أكتوبر. ونشر حسني صورة له من كواليس فيلم "الممر"، عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر"، وعلق:" اليوم فيلم الممر علي on Eالساعة ١٠، كل أكتوبر وانتواطيبين ومصر دائما مرفوعة الرأس يارب". ويٌشارك في بطولة الفيلم النجوم أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمدالشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.

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