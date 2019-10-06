محمد هنيدي عن ذكرى انتصارات أكتوبر: " العزة والكرامة والنصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد هنيدي صورة لأبطال حرب 6 أكتوبر، عبر حسابه الرسمي بموقع " تويتر".

وكتب هنيدي تغريدة:" العزة والكرامة والنصر، اليوم اللي بيخلي كل عربي ومصري فخور، اليوم اللي بيأكدلنا اننا نقدر نحقق أي مستحيل حتى لو العالم كله ضدنا".

جدير بالذكر أن الفنان محمد هنيدي عاد للمسرح بعد فترة غياب طويلة، ويقدم مسرحية "3 أيام في الساحل" مع كايرو شو، إخراج مجدي الهواري، بطولة مها أبو عوف، محمد محمود، بيومي فؤاد، ندا موسى، محمد ثروت.