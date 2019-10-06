منة فضالي تحتفل بنصر أكتوبر "صورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها بصورة عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام لأبطال نصر أكتوبر، تهنئ بها الشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيدة. وكتبت: صباح النصر على أجمل بلد في الدنيا مصر أم الدنيا.. 6 أكتوبر عيد النصر وانهالت عليها التعليقات التي احتفلت بنصر أكتوبر المجيد. يذكر أن منة شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل" قيد عائلي" الذي عُرض مؤخرًا.

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