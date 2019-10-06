"الحد الساعة خمسة" ينافس في مهرجان مونبلييه لسينما البحر المتوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

ينافس الفيلم القصير "الحد الساعة خمسة" للمخرج شريف البنداري في مسابقة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين من مهرجان مونبلييه لسينما البحر المتوسط، في الفترة من 18 إلى 26 أكتوبر.

ويمزج الفيلم في سرده بين الروائي والتسجيلي، إذ تدور أحداثه حول هديل فتاة ثلاثينية تعيش في القاهرة، في لحظة فارقة من حياتها التي تود تغييرها تقرر الذهاب لعمل تجربة أداء في أحد أفلام المخرج المصري الكبير خيري بشارة، يضعها خيري في لحظة اختيار تزيد من حيرتها. الفيلم يمزج بين الواقعي والمتخيل في بناء سردي روائي/تسجيلي

ويقوم ببطولة الفيلم هديل حسن، المخرج خيري بشارة، أيتن أمين، وصدقي صخر، ويعتبر الفيلم هو شراكة إنتاجية بين شركات ريد ستار وS Productions و Africa film، الفيلم سيناريو وإخراج شريف البنداري.