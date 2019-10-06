تراند اليوم : سباب بالألفاظ الخارجة بين هيفاء وهبي ومتابعيها...

للمرة الثانية ترد الفنانة اللبنانية الشهيرة هيفاء وهبي على متابعيها بألفاظ غير معتادة في حوارات الفنانين ، بعد أن استفزاز أحدهم لها على موقع "انستجرام" بتعليق عنيف على صورة لها .
وردت هيفاء وهبي، على أحد متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق الصور انستجرام، مستخدمة لفظ خارج، بعدما هاجمها المتابع بتعليق، سبها فيه بلفظ خارج أيضًا، قبل أن ترده له هيفاء.
وكانت هيفاء وهبي قد نشرت صورة لها عبر حسابها على تطبيق انستجرام لتتلقى عليها سيلا من التعليقات أغلبها كان في صيغة نقد للصورة ، حتى علق أحدهم: «انتي وس**» مستخدمًا لفظ خارج، فردت عليه «هيفاء» في تعليق آخر، قائلة: «اكيد مش أو** منك».
يذكر أن الملاسنات بالألفاظ الخارجة لدى حسابات الفنانين والفنانات المشاهير انتشرت بصورة ملحوظة في الآونة الأخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بما أصبح يشكل ظاهرة .
وتستعد هيفاء وهبي لبدء تصوير مشاهدها بفيلم "عقد الخواجة" الذي تعاقدت على بطولته مؤخرًا مع النجم أحمد الفيشاوي لتعود من خلاله إلى السينما بعد غياب طويل ، حيث كان فيلم "حلاوة روح" للمخرج خالد يوسف آخر عمل شاركت في بطولته.