هل يعصف المرض بحفلة مجيديات في موسم الرياض؟

يشوب الغموض حقيقة إلغاء حفلة الفنان عبدالمجيد عبدالله في موسم الرياض «مجيديات»، بسبب الحالة الصحية لأمير الطرب السعودي، وسط أنباء متداولة عن إلغائها أو تأجيل موعدها، وأثارت تغريدة لسندباد الأغنية راشد الماجد قلق جمهور مجيد، حين غرد في حسابه ‏«ألف سلامة عليك يا بوعبدالله يا ملح الساحة الفنية»، وبحسب مصادر، يعاني عبدالمجيد من التهاب في الأذن يعيقه بين حين وآخر عن حفلاته الفنية، وتسبب في وقت سابق في تأجيل عدد من مشاريعه الفنية.

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