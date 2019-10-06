فنانو ومثقفو مصر يتحالفون لمنع هدم مسرح البالون والسيرك القومي

اصدرت مجموعة من الفنانين و المثقفين بيانًا رافضين فيه ما طالبت به احدى نائبات البرلمان بهدم مسرح البالون و السيرك القومى، من اجل استغلال ارضهما في مشروعات استثمارية.

وقال الفنانون في البيان: "نعلن نحن المثقفين والفنانين المصريين الموقعين على هذا البيان رفضنا التام للصفقة التى أعلنت عنها النائبة نشوى الديب بخصوص هدم ونقل الصرحين الكبيرين مسرح البالون والسيرك القومي والتي دعمتها بنشر خطابين رسميين من جهة رسمية هي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويعلن الموقعون على هذا البيان أن المساس بهذين الصرحين الثقافيين

هو مساس بجزء هام من تاريخ مصر الثقافي وتعدي سافر على منارتين تنويريتين كان لهما وما زال دور كبير في التصدي لمحاولات طيور الظلام الرجوع بمصر إلى عصور ماقبل التاريخ" .

وتابعوا: " وطننا مصر يتعرض ومنذ سنوات إلى مؤامرات خارجية تدعمها أياد وعقول داخلية من أجل تجريف العقل المصري بحرمانه من مصادر قوته الناعمة، وهاهي المؤامرة الجديدة تطال كيانين ثقافيين كبيرين كان لهما عبر فنانيهما عظيم الدور

في التصدي لجماعة الإخوان المحظورة وطردها من فوق كرسي الحكم.

واضافوا: "استمرارًا لهذا الدور في التصدي لكل محاولة تنال من ثقافة مصر وفنها يعلن مثقفو مصر أنهم سيقفون بكل ما أوتوا من عزم أمام محاولة هدم مسرح البالون والسيرك القومي وبيع أرضهما لوكلاء آكلي لحوم الأوطان، هذا ويناشد مثقفو مصر السيد رئيس الجمهورية بسرعة التدخل لإيقاف هذه الصفقة المشبوهة التي تستهدف إثارة الفتنة وضرب سلامنا الاجتماعي، لا لهدم مسرح البالون .. لا لهدم السيرك القومي .. لا لبيع مناراتنا الثقافية".

جدير بالذكر أن عدد كبير من الفنانين و المثقفين لما جاء في البيان حيث وقع عليه الآلاف من المتضامنين في ساعات قليلة، و مازالت التوقيعات مفتوحة.



