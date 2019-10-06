شاهد.. هاني شاكر يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر على طريقته الخاصة

أحيا المطرب هاني شاكر، ذكرى انتصارات أكتوبر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتب أمير الغناء العربي عبر صفحته قائلًا :" كل عام وأنتم بخير بمناسبة نصر أكتوبر المجيد، حفظ الله مصر دائمًا"، وتفاعل الجمهور مع المنشور متمنيين من الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها. الجمهور مع المنشور متمنيين من الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها. ويذكر أن يحل اليوم الأحد الذكرى الـ46 على انتصارات السادس من أكتوبر عام 1973

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