صور.. بـ "وطني حبيبي ".. محمد الحلو يحيى حفلًا بمدينة 6 أكتوبر

نظمت مجموعة من العاملين بجهاز مدينة 6 أكتوبر حفلة بمناسبة احتفالات أكتوبر العظيمة التي مضى عليها 40 عامًا، شَرف الحفل الفنان الكبير محمد الحلو، وقدّم مجموعة أغاني وطنية أصيلة مثل وطني حبيبي ويا حبيبتي يا مصر، وبعضمن أغاني الكلاسيكيات مثل ألف ليلة وليلة و زيزينيا وليالي الحلمية.
يذكر أن عدد الحضور تجاوز 2000 شخص، وفي لفتة نظر بسيطة ومحببة على النفس قام منظمي الحفل بتوزيع علممصر على الحاضرين، ورُتبت كراسي الضيوف على ألوانه الأحمر والأبيض والأسود، وقد قام السيد رضا عبدالعال عبدالعاطي رئيس أمناء جهاز مدينة 6 أكتوبر والسيد وحيد القماح نائب رئيس مجلس الأمناء بتكريم عدد كبير من المواهب الشابة في مجال الغناء لمسابقة أجرتها صفحة "جهاز مدينة 6 أكتوبر".
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