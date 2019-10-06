الليلة.. انطلاق "سحر الأحلام" على خشبة مسرح البالون

يستأنف مسرح البالون ابتداءً من اليوم الأحد العرض المسرحي الغنائي الاستعراض "سحر الأحلام"، ومن المقرر أن تفتح الستار فى تمام الساعة التاسعة مساءً، إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الدكتور أسامة زغلول، وذلك برعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة وإشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة

المخرج خالد جلال وبرئاسة الدكتور عادل عبده رئيس الإدارة المركزية للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية.

قال الدكتور حسام عطا مخرج العرض قائلًا :"مسرحية سحر الأحلام احتفالًا بنصر أكتوبر وتحتفل بالمصريين وإرادتهم القادرة على النصر وتحكى سيرة المصرى

الملتزم الساعي نحو التغير للأفضل وهى أيضًا تناقش ما دار فى مصر خلال الثلاثين سنة الماضية وتقدم أحلام واقعية وأحلام جميلة ملونة لمصر المستقبل".

وتابع:" ويناقش العرض مشروع مصر20-30 بصيغة فنية وتطرح أسئلة المستقبل وتضعها فى إطار تحديات الواقع وترصد القدرة على الإنجاز وذلك فى إطار مسرح الصورة بصيغة شعبية مبسطة تجدد شكل المشهد المسرحي فى إطار استعراضي غنائي ضاحك".