ننشر عروض البيت الفني للمسرح الليلة وأسعار التذاكر

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المتميزة علي مسارح الدولة، اليوم الأحد، منها عرض "المتفائل"، على المسرح القومي، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة، وهي "٣٠، ٥٠، ٧٠، ١٠٠" جنيه.

"المتفائل" بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد و إخراج إسلام أمام.

ويُعرض على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية، احتفالية " يوم النصر"، من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً،و هي احتفالية تقدم خصيصا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام ، الاحتفالية من تأليف محمد مصطفى و إخراج إسلام عبد الشفيع.

بينما يُعرض "بيت الأشباح" على خشبة مسرح العائم الصغير بالمنيل، في تمام الساعة السابعة مساءً، من تأليف وإخراج محمود جمال حديني ، في أول تجربة إخراج له

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بمسرح الدولة ، وبطولة 30 شاب من خريجي الدفعة الاولي لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك " ، ديكور هبة الكومي، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف، وتباع التذاكر بسعر 20 جنيهًا.

وعلى قصر الأمير طاز بالسيدة زينب، تُعرض "صحينا يا سينا"، في تمام الساعة الثامنة مساءً، من تأليف خميس عز العرب ومن إخراج عصام الشويخ، و على مسرح الحديقة الدولية، تقدم فقرات غنائية من أعضاء فرقة الشمس لذوي الاحتياجات الخاصة، في الساعة الثامنة مساءً.



كما يُعرض "قطط" على مسرح ميامي بوسط البلد، في الساعة السابعة مساءً، و تدور أحداثه حول فكرة الاختلاف و قبول الآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه، العرض من بطولة راندا قطب، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان ، وائل ابراهيم، مريم البحراوي ، ديكور و ملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي ، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي و أحمد

عبد العزيز، إستعرضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف و أغاني صفوت زينهم و إخراج صفوت صبحي، وتباع التذاكر بقيمة 30 جنيهًا.

وعلى قصر ثقافة الفيوم يُعرض "امر تكليف"، في تمام الساعة الثامنة مساءً، عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي و محمد يوسف، بطولة عزة لبيب ،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.

ويُعرض على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، "ولاد البلد" في تمام الساعة ١٢ ظهرًا، و يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود،بطولة محمد زيدان، محمد أباصيري، وائل مصطفى، عادل يوسف، محمد صالح، وفاء شوقي ، إسراء حامد،أميرة عبد الرحمن، أبانوب شوقي ،إسلام حسن، نورهان سالم، إسراء أحمد، ياسر الرفاعي، إسلام الهواري،أمير عبد الحميد، محمود فتحي، أحمد مصطفى، محمد حسن، تصميم اضاءة أبو بكر الشريف، إستعراضات فاروق جعفر، من تأليف مصطفى سليم، و من إخراج محمد الشرقاوي.