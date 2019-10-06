الليلة.. عرض "يوم النصر" يُنير مسرح بيرم التونسي

تستعد فرقة مسرح الإسكندرية، التابعة للبيت الفني للمسرح، لتقديم احتفالية "يوم النصر"، وذلك ضمن احتفاء البيت الفني للمسرح بانتصارات أكتوبر المجيدة على مسرح بيرم التونسى بالإسكندرية، ابتداءً من الليلة ٦ أكتوبر الجاريفي تمام الثامنة مساءً.
يقول الفنان سامح بسيوني، مدير فرقة مسرح الإسكندرية، إن "يوم النصر" احتفالية غنائية تستعرض حرب أكتوبر، ونضال الجيش المصري العظيم، يتناول العرضالربط ما بين روح النصر في حرب أكتوبر، وروح العمل وبناء مصر الآن.
"يوم النصر"، بطولة وإهداء من هيثم محمد، وفاء قمر، فيولا فايز، وشباب ورشة نجوم المستقبل بالفرقة، ديكور وليد جابر، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى وألحان وتأليف محمد مصطفى، إخراج إسلام عبدالشفيع.
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