شاهد.. راغب علامة لـ وئام رضوان: عم تعطي للعالم درس بالإرادة والحياة

علق المطرب راغب علامة، على تأثره الشديد بالمتسابقة وئام رضوان، من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الحلقة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ذا فويس في موسمه الخامس، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".
وكتب "راغب" عبر صفحته قائلة "في أداء أبكى الجميع الحياة تحدي MBCTheVoice.. المشتركة وئام رضوان من خلال ذا فويس تحدّت الألم بالأمل، واستطاعت أن تزرع الورود في مسيرةحياتها، وأن تدخل إلى قلوب الملايين بفضل إرادتها وعزمها وتصميمها على النّجاح..وئام رضوان عم شوف إنك عم تعطي للعالم درس بالإرادة والحياة.. برافو برافو برافو".
ويذكر أن تسببت المتسابقة المغربية وئام رضوان فى بكاء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة "ذا فويس" وذلك بعد ظهورها على مسرح البرنامج على كرسى متحرك.
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