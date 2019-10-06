بالفيديو.. أول تعليق للديفا سميرة سعيد على متسابقة The Voice وئام رضوان

علّقت المطربة سميرة سعيد، على تأثرها الشديد بالمتسابقة وئام رضوان، من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الحلقة الثالثة من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية ذا فويس في موسمه الخامس، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت الديفا عبر صفحتها قائلة "من أكثر المواقف الرائعة التي مرت فيحياتي.. أن أراكِ يا وئام رضوان وأنت تلقنيننا درساً في حب الحياة وتحدي الصعاب.. تحية لكِ ولأمك الغالية التي تستحق منا كل التقدير وكل الحب".
ويذكر أن تسببت المتسابقة المغربية وئام رضوان فى بكاء الفنان محمد حماقي عضو لجنة تحكيم مسابقة "ذا فويس" وذلك بعدظهورها على مسرح البرنامج على كرسى متحرك.
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