بالصور.. تكريم المخرج تامر كرم بأكاديمية الفنون

كرم الدكتور أشرف ذكي، رئيس أكاديمية الفنون، الممثل والمخرج المسرحي تامر كرم الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية في الإخراج لعام ٢٠١٩ ومخرج مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيى الفخراني والراحل فاروق الفيشاوي.

ويشار إلى أن تم تكريم "كرم" نظرًا لإسهامته المسرحية الأخيرة

والتي كان لها مردود قوي في عودة وازدهار حركة المسرح، لاسيما وأن عرضيه الأخيريين "يوم أن قتلوا الغناء" و"الملك لير" كانا من أنجح الأعمال المسرحية التي قدمت في الفترة الأخيرة جماهيريًا ونقديًا.

وقدم المخرج تامر كرم الشكر للدكتور أشرف ذكي وكل أساتذته بالمعهد والطلاب على هذا الإحتفاء الذي يعتبر سابقة أن يتم تكريم مخرج وفنان في هذا السن الصغير، حيث اعتدنا أن التكريمات عادة تكون لكبار الشخصيات والتي عادة تكون كبيرة السن وهو يعد التكريم الثاني لكرم في نحو أسبوعين بعد تكريم مهرجان أغادير الدولي للمسرح .