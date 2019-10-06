تراند اليوم : متصدقش كذب السوشيال ميديا .. لطفي لبيب بخير و انتظروا أعماله الجديدة

كشف محمد الديب مدير أعمال الفنان لطفي لبيب ما تردد خلال الساعات الأخيرة حول اعتزاله التمثيل، وذلك بسبب تأخر حالته الصحية وتعرضه لجلطة في المخ، ورد بالنفي على ماتم نشره موجهًا رسالة شديدة اللهجة لأي شخص ينشر الشائعات دون التأكد من صحة الخبر.

وأضاف مدير أعمال لطفي لبيب بأنه يشارك خلال الفترة الحالية بعمل درامي مع المنتجة مها سليم، ويصور مشاهده بشكل منتظم دون مواجهة اي صعوبات.

Advertisements

متمنيًا النجاح والتوفيق للفنان لطفي لبيب، وأشار إلى أنه يستعد لأعمال فنية أخرى وفضل أن تكون مفاجأة للجمهور خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب الفنية مشاركته في فيلم خيال مآته للفنان أحمد حلمي، الذي خاض به السباق السينمائي بموسم عيد الأضحى الماضي، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.

ويشارك في بطولته بجانب أحمد حلمي كل من الفنانة منة شلبي، وخالد الصاوي، ونخبة من الفنانين.