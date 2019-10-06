طفل ينتحر من الطابق الثالث هربا من تعذيب والدته له

كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 12:55 مساءً - تلقى مدير أمن محافظة الغربية في مصر بلاغا يفيد بمصرع طفلا يدعى ” حسام ” والبالغ من العمر 10 سنوات بعد إقدامه على الانتحار من الطابق الثالث من شرفة منزله .
حيث قام الطفل بإلقاء نفسه من شرفة المنزل هربا من تعذيب والدته له .
وانتقل رجال الشرطة والمباحث إلى مكان الحادث فور تلقيهم البلاغ وتم نقل الجثة إلى أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة لتوقيع الكشف الطبي عليه واستخراج تصريح الدفن .
وتقوم النيابة العامة بالتحقيق مع الأم وزوجها .. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .
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