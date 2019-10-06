شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق النسخة الـ 5 من منتدى سوق مالمو والان مع التفاصيل

انطلقت صباح السبت، النسخة الـ5 من منتدى سوق مالمو، ذراع الصناعة الخاصة بمهرجان مالمو للسينما العربية في دورته الـ9، بكلمة ترحيب ألقاها مؤسس ورئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي، لتبدأ بعد ذلك جلسات تقديم المشروعات المشاركة في سوق منتدى مالمو والمتنافسة على جوائزه القيمة.

وتم تقديم 3 مشروعات أفلام وثائقية في مرحلة التطوير يليها 5 مشروعات أفلام روائية في مرحلة التطوير.

وشهد اليوم الثاني للمهرجان عرض 9 أفلام بدأت بفيلم التحريك المصري "الفارس والأميرة" لبشير الديك وإبراهيم موسى، وأعقب العرض مناقشة مع المخرج إبراهيم موسى، أدارها الناقد العراقي عرفان رشيد، ثم تم تقديم المجموعة الأولى من الأفلام القصيرة أعقبها مناقشة مع المخرجين أدارها مبرمج الأفلام القصيرة الناقد محمد عاطف.

Advertisements

وعرضت 3 أفلام روائية طويلة ضمن عروض المسابقة بحضور مخرجيها؛ حيث شاهد الجمهور الفيلم المغربي "أمباركة" وأعقبه ندوة مع المخرج محمد زين الدين، ثم الفيلم التونسي "فتوى" وتلته مناقشة مع المخرج محمود بن محمود أدارتها الناقدة مروة أبوعيش، وأخيراً الفيلم المصري "الضيف"، وأعقبه مناقشة مع المخرج هادي الباجوري وبطلة الفيلم النجمة شيرين رضا.

في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة أقيم عرض 3 أفلام، هي: اللبناني "تحت التحت" بحضور المخرجة سارة قصقص، والسوري اللبناني "طريق البيت" الذي ناقشته الصحفية رانيا الزاهد مع المخرج وائل قدلو، وأخيراً الفيلم اللبناني "طرس.. رحلة الصعود إلى المرئي" بحضور موزعة الفيلم إيريت نيدهارت.

واختتمت أنشطة اليوم الثاني للمهرجان بحفل استقبال وموسيقى عربية سبقت عرض الليلة الأولى من برنامج "ليالي عربية" المخصص للاحتفاء بالأفلام الجماهيرية العربية، الذي عرض فيه الفيلم المصري "تراب الماس" بحضور بطل الفيلم آسر ياسين.

وقال رئيس المهرجان محمد قبلاوي: "لا نشعر بعدد الأنشطة المتعددة التي يحتضنها مهرجان مالمو للسينما العربية إلا في نهاية اليوم عندما نكتشف قدر الجهد الذي بذلناه في الحركة المستمرة بين مواقع المهرجان، اليومان الأول والثاني سارا بشكل ممتاز نتمنى استمرارهما في باقي أيام المهرجان".