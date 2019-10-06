أوزجان دينيز يُغادرُ منزل طليقته بعد أشهرٍ من انفصالهما.. هل باتت عودتهما مستحيلة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت علاقة النجم التركي أوزجان دينيز، بطليقته فايزة أكتان، حالة من الجدل والتساؤلات مؤخرًا، خاصّة أنََّ دينيز أقام في منزل طليقته فترة 3 أشهر بعد انفصالهما رسميًا، كما قضيا سويًا بعض الأوقات خلال العطلة الصيفية، ممّا رجّح إمكانية عدوتهما لبعضهما خاصّة أنّهما رُزقا مؤخرًا بطفلهما الأوّل.

إلا أنَّ عددًا من المواقع الإخبارية كشفت يوم أمس عن أنَّ دينيز، انفصل بشكل نهائيّ عن طليقته وغادر منزلها، كما قام باستئجار فيلا قريبة منها من أجل البقاء إلى جانب طفله، وبذلك يكون الفنان التركي نفى أيَّ احتمالات لعودته إلى طليقته فايزة.

وعلى الصّعيد الفنيّ يستعدّ الفنان التركي أوزجان دينيز من أجل تصوير مشاهده في مسلسل "الملك" وكان دينيز رشح النجمة التركية نورغول يشيلتشاي، من أجل البطولة النسائية للعمل بعد النجاح الكبير الذي حقّقاه سويًا قبل سنوات طويلة في مسلسل "قصر الحب".

ومن جانبها عن هذا الترشيح أكّدت الفنانة التركية أنّها تنظرُ للعرضِ بإيجابية وعلقت: "حاليًا نرى ونقيم كلّ شيء، لا يوجد أمرٌ مؤكّد"، وحتى اللحظة لم تبدي الفنانة التركية موافقتها بشكل رسميّ على الدور، فيما عبر الجمهور عن حماستهم لعودة الثنائية بين أوزجان دينيز ونورغول يشيلتشاي.