"جوكر" من الشرير إلى البطل.. والمُشاهدون يصفونه بالتاريخي! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في عُطلة نهاية الأسبوع الماضي، أطلقت صالات السينما حول العالم فيلم "جوكر" وسط انتقاداتٍ هائلة وإثارةٍ للجدّل سبّبها الفيلم في أنحاء المعمورة.

وأوّل ردّة فعلٍ من المُشاهدين كانت مُطالبة صالات السينما بإيقاف عرض الفيلم؛ لأنه مُخيفٌ للغاية، ويُلمّع جريمة العنف بالسلاح وقضايا الصحة العقلية.

وليس ذلك فحسب، بل إنّه تسبب بمخاوف إحداثِ أزماتٍ أمنية، كتلك التي حصلت قبل 7 سنوات، عندما قُتل 12 شخصًا في ولاية كولورادو أثناء عرض فيلم باتمان "صحوة فارس الظلام".

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ومع هذه الضّربات وإثارة الجدل، تتزايد أرباحِ الفيلم بشكلٍ مهول؛ إذ جنى 39.9 مليون دولار حول العالم في ليلته الافتتاحية الأولى.

تابعي معنا في هذا الفيديو عواقب إطلاق فيلم الجوكر عالميًا في أوّل بطولةٍ تتصدّرها الشّخصية الشريرة.