شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. مجد القاسم يطرح "مصر العظيمة" على يوتيوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب مجد القاسم كليب وطنية جديدة بمناسبة انتصارات أكتوبر، بعنوان "مصر العظيمة"، وهى من كلمات الشاعر السعودى عبد الله العصيمى، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيرى، على يوتيوب.

ومن كلمات الأغنية التى تقول: مصر الحياه .. مصر التاريخ .. مصر العظيمة.. فيها الرجال .. زى الجبال .. قوة وعزيمة.

يا أيها السادة الكرام

مصر المحبة والسلام

وع الدوام الى الأمام

ولا أي حاجه تهزها

كبيره إسماً والمقام

العالية فوق وصف وكلام

افعال وقد القول تمام

الله بعزه يعزها

يا ام الهرم والنيل

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يا ام الكرم بدليل

مالكيش ياغالية بديل

انتى ام الدنيا مصر

فيكي الغريب سلطان

خيرك في كل مكان

عشق الوطن ده إيمان

انتى ست الكل مصر

من ناحية أخرى انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الفترة القليلة المقبلة، ويضم 10 أغنيات، يتعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين؛ منهم: سيد راضى وصلاح عطية ومحمود شوقى وباسم منير وحماده عصمت وريمون.

وأحيا مجد مؤخرا حفلا غنائيا ضمن مهرجان محكى القلعة السنوى، والذى أقيم تحت رعاية وزارة الثقافة، والدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، وقدم من خلاله عددا كبيرا من أغانيه، منها: "من هنا بدأ الهوى" و"غمض عينك" و"كلمتك" و"قالوا البعيد عن القلب"، وغيرها.