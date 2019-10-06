شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم تحيى حفلا غنائيا فى المنصورة.. الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى النجمة نانسى عجرم حفلا غنائيا، بمدينة المنصورة، يوم الجمعة المقبل لطلاب الجامعة والمقرر أن تقدم خلال الحفل عددا من أغنياتها مثل "ما تيجى هنا"، "يا بنات " ،"اخاصمك آه" ،"قول تاني كده" ، "ياسلام " ، "احساس جديد"، "معقولة الغرام" و"انت مصري" .. بالإضافة إلي " بدنا نولع الجو".

من ناحية أخرى، أحيت نانسى عجرم حفلاً غنائياً كبيراً مؤخراً بمركز دبى التجارى العالمى، كما أحيت حفلا ضخما فى الأردن ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون شهر يوليو الماضى، وحفلات بقبرص، والسعودية.

آخر أعمال نانسى عجرم كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "راجل ابن راجل"، من كلمات ملاك عادل ومن ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد عادل وإخراج بتول عرفة.

جدير بالذكر أن نانسي عجرم تعودت دائما أن تنشر بعض الصور الخاصة والشخصية التى تجمعها ببناتها وزوجها، ولا تخشى أو تخاف أني يراها أحد عكس أغلب الفنانين الذين يخفون وجوه أبنائهم، وكما يقال "التلاتة سكر نباتة" هذه المقولة يجب أن تطلق على بنات نانسي عجرم، فعندما تراهم تشعر وكأنك ترى ملائكة أمامك، ودائما تنال هذه الصور إعجاب جمهوره ومتابعينها.