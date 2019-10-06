شكرا لقرائتكم خبر عن الجندى مجند أحمد بدير شارك فى الحرب ونفذ وصية صديقه الشهيد..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان للفن دوركبير فى تجسيد فرحة نصر أكتوبر وبث الحماس فى نفوس المواطنين ونقل تفاصيل أحداث العبوروالانتصار وفرحة الجنود وتضحياتهم، وعبرالفنانون عن هذه المشاعر وعن فرحة الجيش والشعب وعن صبر السنوات حتى تحقق النصر من خلال الأغانى والأعمال الفنية والدرامية والسينمائية التى لولاها ما عرف الناس أحداثا وتفاصيل كثيرة عن أحد أهم الأحدث الفارقة فى تاريخ مصر والأمة العربية.

ورغم دور الفن فى أوقات الحرب وحرص الفنانين والمشاهير على الوقوف إلى جانب الجيش خلال هذه الأحداث الحاسمة بأعمالهم الفنية ، إلا أن الكثيرين منهم لم يكتفوا بهذا القدروتجاوزعطائهم حدود الأعمال الفنية والغناء والتمثيل، فشاركوا بالروح والدم والجسد أو ضحوا بأعز الأحباب فداء لتراب الوطن وتحريرأراضيه، ومن بين هؤلاء الفنان الكبيرأحمد بدير.

شارك أحمد بدير في حرب أكتوبروعاش لحظة العبور، وعن هذه الفترة الهامة فى حياته قال :"عايشت يوم السادس من أكتوبرمن قلب المعركة التي كنت انتظرها منذ سنوات كغيري من المصريين، وكان هذا اليوم بالنسبة لي من أعظم وأطول الأيام في التاريخ، كل لحظة فيه لا استطيع نسيانها من ذاكرتي"

Advertisements

وتابع: كان العبورهو اللحظة الحاسمة لاسترجاع الأرض، وكان عبورا من اليأس والضعف إلى القوة والانتصار ومن الظلام إلى النور، حيث عشنا قبل الحرب أياما صعبة بسبب هزيمة 67".

ومن أكثر المواقف الإنسانية التى لا ينساها الفنان أحمد بدير حيث حمل وصية زميله المجند الشهيد صابر الذي استشهد أمام عينيه، قبل زفافه بفترة قصيرة ليوصلها إلى أهله، وكانت تلك الوصية ألا يأخذون عزاءه إلا بعد تحريرأرض مصر، وبالفعل عملت أسرة الشهيد بوصيته.

وأشار بدير إلى أنه كان وقت الحرب يعمل مراسلا حربيا في الشئون المعنوية، وكان يشارك في إعداد مواد إعلامية تهز كيان العدو الإسرائيلي وترفع معنويات الجنود المصريين، وكان من أبرزها برنامج «صوت المعركة» الذي قدمه الإعلامي حمدي الكنيسي.