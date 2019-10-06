كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 11:55 صباحاً - يصادف اليوم الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر، ويحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة الشعب المصري ومشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة.
فقد كتبت فيفي عبده عبر حسابها على انستغرام: “كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة انتصارات اكتوبر المجيدة ويارب دايما يحفظ مصر وأرضها وشعبها العظيم”.
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كانت هذه تفاصيل خبر فيفي عبده وسما المصري ومنة فضالي يحتفلون بذكرى نصر اكتوبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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