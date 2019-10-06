فيفي عبده وسما المصري ومنة فضالي يحتفلون بذكرى نصر اكتوبر

كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 11:55 صباحاً - يصادف اليوم الذكرى الـ46 لنصر أكتوبر، ويحرص عدد كبير من الفنانين على تهنئة الشعب المصري ومشاركتهم الاحتفال بهذه المناسبة.

فقد كتبت فيفي عبده عبر حسابها على انستغرام: “كل عام والشعب المصري بخير بمناسبة انتصارات اكتوبر المجيدة ويارب دايما يحفظ مصر وأرضها وشعبها العظيم”.