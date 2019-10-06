صافيناز ببدلة رقص على البحر!.. صور

كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 11:55 صباحاً - كشفت الراقصة صافيناز عن مجموعة من صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا بعدسة مصور المشاهير عمر صلاح.
وظهرت صافيناز في الصور بإطلالة جذابة، خلال تواجدها على أحد الشواطئ وببدلة رقص جديدة.
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