بشرى تحتفل بعيد ميلادها وسط حضور لنجوم الفن

كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 11:55 صباحاً - احتفلت الفنانة المصرية ” بشرى ” بعيد ميلادها الموافق يوم الخامس من شهر أكتوبر وسط حضور عددا كبيرا من أصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه .
ونشرت بشرى مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من حفل عيد ميلادها .
وجاء من بين الفنانين الحاضرين للحفل كلا من الفنانة ” إيمان العاصي ” والفنان ” أحمد داوود ” وزوجته الفنانة ” علا رشدي ” والفنانة ” هنا شيحة ” والفنانة ” شيري عادل ” والإعلامية ” شيرين حمدي ” .
وكتبت بشرى في تعليقها على الصور معربة عن سعادتها بالحفل والحضور قائلة : ” شكرا لكل الأصدقاء والزملاء على مفاجآتي بحفل عيد ميلادي .. أسعدتوني وكانت حقيقي أحلى مفاجأة ” .
وتلقت بشرى عددا كبيرا من تعليقات متابعيها ونجوم الفن الذين هنأوها بعيد ميلادها وتمنوا لها أعوام سعيدة .
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