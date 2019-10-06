شاهد .. بمقطع فيديو نانسي عجرم تلاعب إبنتها ” ليا ” وتغني لها

كتب امير فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2019 11:55 صباحاً - نشرت الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” مقطع فيديو لها ولإبنتها الصغرى ” ليا ” التي تبلغ من العمر ثمانية شهور .

وظهرت نانسي عجرم في مقطع الفيديو وهي جالسة على أريكة من داخل منزلها ومعها إبنتها ” ليا ” وهي تقوم بملاعبتها والضحك معها والغناء لها على أنغام أغنية ” ليا ” والتي طرحتها نانسي خصيصا لإبنتها الثالثة إحتفالا بقدومها .

وتتحدث كلمات الأغنية عن جمال إبنتها وكم الفرحة التي تدخلها عليها كلما لعبت معها وعن ما تشعر به نانسي تجاهها وكإنها أول طفلة لها .

والأغنية من كلمات الشاعر اللبناني منير بو عساف وألحان نجيب عجرم وتوزيع باسم رزق .

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وعلقت نانسي عجرم على مقطع الفيديو وكتبت قائلة : ” قلبي ” .

وتفاعل عددا كبيرا من محبي ومتابعي نانسي على الفيديو والذي نال على كم كبير من الإعجابات والتعليقات التي أشادت بجمالهما سويا .. ووصلت مشاهدات الفيديو إلى 800 ألف مشاهدة .