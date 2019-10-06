كارا ديليفين بعلاقة جديدة مع "ديور".. المجوهرات الفاخرة عنوانها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - باعتبارها من أبرز عارضات الأزياء في الجيل الحالي، غالبًا ما يتمّ اختيار المُمثّلة والعارضة كارا ديليفين من قبل أشهر دور الأزياء العالمية لترويج منتجاتها والمشاركة في حملاتها الإعلانية وعروضها.

واختارت العلامة الفرنسية الشهرة ديور ديليفين كسفيرة لمجموعتها الأخيرة من المجوهرات "Rose des Vents"، لتنضمّ إلى العديد من سفيرات ديور الشّهيرات أمثال جينيفر لورانس وناتالي بورتمان وشارليز ثيرون وشارون ستون وغيرهنّ.

وتمّ تعيين كارا ديليفين بالفعل كوجه إعلاني لمجموعة "Capture Youth"، وهي مجموعة لمنتجات العناية بالبشرة تستهدف العلامات الأولى للشيخوخة، بالإضافة إلى مجموعة أحمر الشفاه "Dior Addict" من بيتر فيليبس، ومع ذلك، تضيف العارضة الشابة إنجازً آخرًا إلى مسيرتها المهنية بتعيينها سفيرة لمجموعات المجوهرات ديور جويليري.

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وتألّقت العارضة البريطانية بقطع تشكيلة "روز دي فينت" من تصميم الفرنسيّ فيكتوري دي كاستيلان في صور ومقطع إعلانيّ للحملة، حيث أظهرت جمالها ورقّتها وعفويّتها.

وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تشارك فيها ديليفين في حملة إعلانية للمجوهرات الفاخرة.