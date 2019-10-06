عابد فهد يعودُ بشخصيّة "جابر السلطان".. ولكنْ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحاول شركة الصّباح لصاحبها صادق الصباح استثمار نجاح أيّ شخصية في شتّى الطرق الممكنة، فبعدما وصل مسلسل الهيبة إلى 4 أجزاء استثمارًا لنجاح شخصية جبل الشيخ جبل الذي يقدّمها الفنان السّوريّ تيم حسن في العمل، قرّرت الصّباح استثمار نجاح شخصية جابر السلطان التي قدّمها الفنان السوري عابد فهد في مسلسل "طريق" أمام النجمة اللبنانية نادين نجيم.

وبحسب بعض المصادر فإنّ الفيلم سيحمل اسم "السلطان" وتمّ الاتفاق على تفاصيله رسميًا بين فهد وشركة الصباح، إذْ سافر الفنان السّوريّ إلى بيروت من أجل التعاقد رسميًا على دخول فهد السينما بشخصية السلطان، وحتى اللحظة لم يتم الكشف عن أيّ تفاصيل أخرى حول الفيلم.

وعلى صعيد آخر، بدأ الفنان السّوريّ عابد فهد تصوير أولى مشاهده في مسلسل "هوس" والذي سيجمعه بالفنانة اللبنانية هبه طوجي، وينتمي المسلسل إلى نوعية الـ 10 حلقات، ولم يتم الكشف بعد عن موعد عرضه رسميًا.

يُشار إلى أنّ الفنان السّوريّ عابد فهد كان قد حقّق نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي من خلال شخصية أمير ناصر في المسلسل السوري "دقيقة صمت"، كما قدّم دورًا مميّزًا من خلال شخصية جبران في مسلسل "عندما تشيخ الذئاب".