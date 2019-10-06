قمر تردّ على اتّهامها بتحريض طليقها آدم بخطف وتعذيب إنجي خوري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة اللبنانية قمر عن صمتها لأوّل مرة لتدافع عن نفسها بعدما تطوّر الخلاف بينها وبين عارضة الأزياء إنجي خوري التي اتّهمتها بتحريض طليقها المغنّي اللبنانيّ آدم على خطفها وتعذيبها.

وأكّدت قمر بأنّها ستتحرّك قانونيًا ضدّ إنجي خوري، وذلك خلال ردّها على الأخيرة بطريقة غير مباشرة، بقولها: "لكل أعدائي يلي عم يجربوا يأذوني ويشوهو اسمي كلكن رح تتحاسبوا وبالقانون حقي رح اخدو وأنا رافعة رأسي".

وأضافت عبر حسابها بموقع "إنستغرام": "والناس رح تعرف حقيقتكن يا جوعانين شهرة، وأنا قمر ورح ضل قمر ومنورة الدنيا بروحي الحلوة موتوا بقهركن.. وفانزي إنتو قوتي".

ووجّهت إنجي خوري أصابع الاتّهام إلى قمر، طليقة المغني آدم، وروت في مقطع فيديو لايف بثته، أنّ آدم خطفها بسبب خلافها مع قمر.

وكشفت خوري من خلال الفيديو عن تعرضها للخطف من قبل آدم بالاستعانة بثلاثة شبّان والاعتداء عليها بالضّرب، ما أسفر عن إصابات عديدة بأماكن متفرّقة في جسدها وكشفت خلال الفيديو عن تلك الكدمات وآثار الضرب على وجهها وعنقها.

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ولاحقًا أكّدت إنجي أنّ علاقتها بآدم كانت جيدة، موضّحة أنّها كانت تساعده في تنظيف المنزل عندما أصيب بكسر قدمه، معبّرة عن استيائها من إقدامه على تعذيبها بعد الصّداقة التي جمعتهما، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنّها ستلجأ إلى القانون والطبّ الشّرعي لتحصيل حقّها منه.

وتزوّجت قمر من آدم عام 2006، وسرعان ما نشبت بينهما خلافات أدت إلى طلاقهما وكانت هذه العلاقة مادة دسمة للصحافة اللبنانية أنذاك بسبب الاتّهامات التي وجّهتها له، منها شربه الكحول وتعاطيه المخدّرات إضافة لضربها، واتّهم آدم طليقته الفنانة قمر بأنّها وراء الإشاعة الأخيرة.

وكانت قمر قد فاجأت متابعيها بنشر مجموعة من الصّور والفيديوات تظهرها في سيارتها وهي متوجّهة إلى منزل طليقها الفنان آدم، الذي كان يقود سيارتها ويغنّي لها مجمومة من أغنياته.

كما خاضت قمر حرب قضائية مع المنتج المصري جمال مروان، وكانت قد لجأت إلى القضاء المصريّ في العام 2010، وأقامت دعوى إثبات نسب ابنها ضدّ مروان ودخل الطرفان في نزاع طويل استمرّ سنوات، واتّهمته قمر بسرقة ورقة زواجهما، وطالبته بإجراء تحليل DNA إلا أنّ الأخير رفض.