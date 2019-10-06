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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ المسلسلات الخليجية "الرومانسية" لا تلقى ردود فعل واسعة وتأييد لدى الجمهور الخليجي، وهو ما يواجهه المسلسل الكويتي "جمان" بشكل يومي، بسبب طبيعة قصّته وبعض تفاصيل العمل والأحداث، حتى وصل النقد إلى بطلة المسلسل نور الغندور التي تعرّضت مؤخرًا إلى انتقادات كبيرة بعد نشهرها لصورة امرأة مُنقبة بشكل ساخر، ويظهر بأنّها قامت بنقل الصورة ونشرها عبر حسابها في تويتر، وارفقتها بكلمة: "روعة"، وقد كتب على الصّورة: "صورة مسربة لجمان من الحلقة الأخيرة".
واستفزّت الصّورة المتابعين الذين عبّروا عن أسفهم بنشر مثل الصور التي تستهزئ بشريحة كبيرة من مجتمع الخليج تحديدًا.
الصّورة وَجدت استهجانًا كبيرًا من قبل المتابعين، الذين طالبوا بحذفها وعدم الدخول في معتقدات الناس لأجل الضّحك والسخرية، وأنّه كان من المفترض عدم تداول هذه الصّورة.
وتشارك نور الغندور في مسلسل "جمان" الذي تقوم ببطولته إلى جانب عدد من الأسماء الشّابّة، ومع انطلاقة أولى حلقاته تعرض المسلسل لانتقادات واسعة وذلك بسبب ما سُمي بالرومانسية المبالغ فيها، والمشاهد التي أثارت حفيظة المتابعين، وتدور أحداثه في قالب رومانسيّ مثير حول واقع المرأة الخليجية وعلاقتها بالرّجل الشّرقيّ من خلال تناول مجموعة من القصص والحكايات المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر نور الغندور تسخرُ من شخصيّتها في "جُمان".. وتستفزّ الجمهور بسبب صورة "مُنقبة"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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