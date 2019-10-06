مهرجان القاهرة السينمائي يوقع على ميثاق المساواة بين النساء والرجال

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن التوقيع على ميثاق للمساواة بين النساء والرجال في الفعاليات السينمائية بحلول 2020، والمعروف باسم "5050 في 2020" ليكون المهرجان الأول عربياً والثاني إفريقياً الذي يعلن التزامه ببنود الوثيقة التي أطلقتها حركة "5050 في 2020"، حيث كان أول الموقعين على الوثيقة، مهرجان كان السينمائي في دورته الـ71 عام 2018، وبموجب هذا التوقيع سيكون "القاهرة السينمائي" ملتزما بدءاً من دورته الـ42، المقرر إقامتها خلال شهر نوفمبر 2020، بإعلان الاحصائيات المرتبطة بنسب مشاركة النساء في فريق البرمجة، ولجنة الاختيار، كما يلتزم المهرجان أيضا بدءاً من العام المقبل، بإعلان نسبة الأفلام التي تقدمت من إخراج نساء، وعدد الأفلام التي اختارها المهرجان منها.

وأكد المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن مصر تهتم بتمثيل المرأة في كافة المجالات عموماً والسينما بوجه خاص، كما أن نسبة تمثيل المرأة في السينما العربية توازي وربما تزيد عن نسبة تمثيلها في الغرب، وبالتالي فإن انضمام مهرجان القاهرة لهذه المبادرة يعد تأكيداً وتعزيزاً لهذا الموقف، الذي أعلنه العام الماضي بوضوح عبر برنامج "مخرجات عربيات"، والذي احتفى خلاله بـ8 شخصيات نسائية عربية برزت وتألقت فى مجال الإخراج السينمائي، وعرض أفلامهن، وهي: "نوارة" لهالة خليل من مصر، و"الخروج للنهار" لهالة لطفي من مصر، و"3000 ليلة" لمي مصري من فلسطين، و"واجب" لـ آن ماري جاسر من فلسطين، و"وجدة" لهيفاء المنصور من السعودية، و"على كف عفريت" لكوثر بن هنية من تونس، و"السعداء"، لصوفيا جاما من الجزائر، و"آلات حادة" لنجوم الغانم من الإمارات.

وأوضح حفظي، أنه عندما اطلع على شروط المبادرة وجدها بالفعل متحققة في الهيكل الإداري لمهرجان القاهرة وفريق البرمجة، حيث أن غالبية العاملين بالمهرجان بشكل عام من النساء، وهذه رسالة للعالم بأن مصر بشكل خاص والعالم العربي بشكل عام يهتم بتمكين المرأة حتى قبل اطلاق مبادرة "5050 في 2020".

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وكشف أحمد شوقي المكلف بأعمال المدير الفني للمهرجان، عن الاحتفاء بالانضمام لهذه الوثيقة بإقامة عرض جالا لفيلم "سيدة البحر" للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين، والذي يسرد قصة فتاة لم تستسلم للتقاليد المظلمة التي تحكم قريتها وتقرر صُنع مصيرها بيدها.

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جدير بالذكر، أن فيلم "سيدة البحر"، الذي أنتجته "إيمج نيشن أبوظبي"، إحدى الشركات الرائدة الحائزة على الجوائز في قطاع صناعة المحتوى الإعلامي والترفيهي، تم عرضه ضمن مسابقة "أسبوع النقاد" المرموقة التي أقيمت على هامش النسخة الـ76 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وقد فاز بجائزة "فيرونا" للفيلم الأكثر إبداعاً. ويشارك "سيدة البحر" كذلك ضمن مسابقة "آفاق السينما العربية" المقامة ضمن فعاليات الدورة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (20-29 نوفمبر 2019).

وأكدت ممثلة مبادرة 5050، دلفين بيسيه، على سعادة المبادرة بانضمام مهرجان القاهرة، مشيرة إلى أن توقيعه على الميثاق يعبر عن ارتباط المهرجان والتزامه بالمساواة وتمكين المرأة في العالم العربي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن مبادرة 5050 تأمل في انضمام المزيد من المهرجانات العربية إلى المسيرة التي بدأها القاهرة السينمائي بتوقيعه على الميثاق والانضمام للمبادرة.

ويذكر أن، وثيقة مبادرة 5050 في 2020، وقع عليها حوالي ٦٠ مهرجانا سينمائيا، أبرزها؛ برلين، ولوكارنو، وفينسيا، وتورنتو، وسان سيباستيان، لندن، وسراييفو، ولوس أنجلوس، وروما، ونيويورك، و"آنسي" للرسوم المتحركة، و"كليرمون فيران" الدولي للأفلام القصيرة، ومن أفريقيا وقع على الوثيقة مهرجان وحيد هو "دربان" بجنوب أفريقيا.

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