فيلم تونسي يفتتح مهرجان مالمو للسينما العربية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: افتتح الفيلم التونسي "في عينيا" للمخرج نجيب بلقاضي الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية. وهو من بطولة سوسن معالج وعزيز جبالي ونضال لطفي وإدريس خروبي ومنى نور الدين وتدور أحداثه حول رجل تونسي يعيش في فرنسا لكنه يضطر للعودة إلى وطنه لرعاية ابنه المصاب بالتوحد.

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وتحلّ السينما التونسية ضيفة شرف هذه الدورة من المهرجان الذي يُعدّ أكبر حدث فني سنوي يروِّج للسينما العربية في الدول الاسكندنافية، ويقام في مالمو، ثالث أكبر مدن السويد، من حيث المساحة. علماً أنه يستمر حتى الثامن من أكتوبر ليعرض 47 فيلماً بين طويل وقصير من مصر ولبنان وسوريا والمغرب والجزائر وتونس والأردن وفلسطين والسودان.

الجدير ذكره أن المهرجان كرّم في حفل الافتتاح اسم الناقد والمنتج التونسي الراحل نجيب عياد الرئيس السابق لمهرجان أيام قرطاج السينمائية، بحضور وجوه إعلامية وفنية بينها نجوم وصنّاع السينما العربية منهم الممثل المصري آسر ياسين والمخرجة الفلسطينية مي مصري والممثلة المصرية شيرين رضا.

هذا وعبّر مؤسسه محمد قبلاوي عن سعادته بتطور المهرجان في كلمة الافتتاح قائلاً: "اللافت أن المهرجان أصبح يشار إليه دوليا باسم مالمو، ما يعني أننا أصبحنا جزءا أصيلا من المعالم الأساسية لهذه المدينة الجميلة، التي أصبحت اليوم نقطة حوار ثري، يناقش فيها جمهور المهرجان الموضوعات الفنية والحياتية من خلال السينما"

