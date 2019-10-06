شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى بشخصيتين فى فيلمها "حجر الاسكندر".. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظهر النجمة هيفاء وهبى بشخصيتين وهما شقيقتين توأم خلال أحداث فيلمها الجديد "حجر الاسكندر"، والذى تواصل تصويره حالياً فى الحطابة، الأخت الأولى فتاة من الدول الأوروبية والثانية مقيمة فى حارة شعبية ويتعرضان لمواقف صعبة خاصة دور الفتاة الأوروبية بعد نزولها من الخارج.

وتدورأحداث الفيلم في إطار من الاكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.

ويستعد طاقم العمل بالفيلم السفرإلى إحدى الدول الأوروبية لتصويرالمشاهد الخارجية هناك، حيث يتم تصوير 80 % من أحداث الفيلم في عدد من الدول الأوروبية، و تتلقى هيفاء تدريبات على أيدي متخصصين في الأكشن، لإتقان دورها بالشكل المطلوب فى أحداث الفيلم.

أما قصة الفيلم فهي من كتابة كريم فاروق، و سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين.