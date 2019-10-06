شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أغانى وطنية فى احتفالات انتصارات أكتوبر ..أبرزها لهانى شاكر وحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد عدد من نجوم الغناء لطرح أغانى سينجل احتفالا بالذكرى 46 لانتصارحرب أكتوبر المجيدة، حيث انتهى النجوم من وضع لمساتهم الأخيرة على الأغانى الخاصة، وبعضهم طرح الأغنيات بالفعل، وفى خلال السطور التالية يرصد ”الخليج 365” أشهرهذه الأغنيات .

مجد القاسم:

انتهى المطرب مجد القاسم من تسجيل أغنية وطنية جديدة بمناسبة انتصارات أكتوبر، بعنوان "مصر العظيمة" وهى من كلمات الشاعر السعودى عبد الله العصيمى، وألحان صلاح عطية، وتوزيع نوار البحيرى.

مجد القاسم وصلاح عطية وعبد الله العصيمي

حكيم وإيهاب توفيق :

كما انتهى كلا من المطرب الشعبى حكيم وإيهاب توفيق، وفرقة "سبايس ميكس"، والمطربة مروة ناجى من تسجيل أوبريت غنائى وطنى جديد، والأغنية من كلمات محمد الخيال، وألحان محمود الحسيني.

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هانى شاكر :

طرح الفنان هانى شاكر أغنية وطنية جديدة تحمل عنوان "مصر أجمل شىء"، الأغنية من كلمات محمد صلاح، ألحان خالد جنيدى، توزيع بيشوى سمير، التسجيل والمكساج لياسرأنور، كمنجات إبراهيم الموجى، جيتار مصطفى نصر، ساكس فون خالد شاهين، قانون محمد عمرو، نأى أحمد نادر.

خالد سليم :

أما المطرب خالد سليم قد انتهى من تسجيل أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "مش حكاية نيل"، من كلمات محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد هارون، وهندسة صوت مصطفى رؤوف.

خالد سليم

ويستعد المطرب الشعبى ريكو، لطرح كليب أغنية وطنية جديدة بعنوان "تحيا مصر" بمناسبة انتصارات أكتوبر، وهى من كلماته وألحأنه، وتوزيع مصطفى غانم.