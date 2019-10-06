حسني شتا لـ"الخليج 365": "ماكنتش بعرف أنام بسبب سالم في مسلسل (بحر)"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أكد الفنان حسني شتا، أنه واجه عدة صعوبات في دور سالم الذي يقدمه بمسلسل "بحر"، الذي تعرض حلقاته على شاشة قناة "الحياة".

وقال شتا، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "ماكنتش بعرف أنام بسبب تحضيراتي لشخصية سالم، وكنت بذاكر الدور كتير، وبطرق مختلفة شبه جنونية، وكانت أغلب الصعوبات تواجهني في اللهجة الصعيدي، والحمد لله قدرت إني أهضمها لدرجة إني كنت برتجل بالصعيدي ببعض المشاهد".

وعما إذا كان ارتداؤه للجلباب الصعيدي أمرًا صعبًا عليه فقال: "بالعكس، بحب اللبس الصعيدي جدًا، وبحس فيه بالراحة، وارتداءه لم يكن صعبًا بل وجدته أريح بكثير من ملابسي العادية".

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وعن رأيه في انزعاج بعض شباب الصعيد من زواجه براقصة في الدور الذي يقدمه بالعمل، فقال: "ده تمثيل، وهناك نماذج لشباب في الصعيد وفي أماكن كتيرة، بتقع في هذا الحب، بعيدًا عن أي تقاليد أو عادات، وسالم لما قال لوالدته في المسلسل إنه هيتجوز رقاصة، قالها إحنا اتفقنا إنها هتبطل رقص، وكل شئ قابل للتغيير".

وعن جديده، قال: "تعاقدت مؤخرًا على مسلسل جديد من المقرر عرضه في رمضان المقبل، وأيضًا فيلم سينمائي، وكل جهة منتجة فيهما تتكتم عن الإفصاح على أي تفاصيل عنهما في الفترة الحالية".

مسلسل "بحر" تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج شركة "سينرجي" وبطولة ماجد المصري، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، وكوكي، ونورهان، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق وعبدالرحمن أبو زهرة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي.