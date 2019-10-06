هيفاء وهبي وسط الصحراء: "كل ما تحتاجه هو صديق عظيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفانة اللبنانية هيفاء وهبي مجموعة من الصور، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت وهبي في الصور بفستان مزيج من اللون الأحمر والأسود قصير، وسط الصحراء، وعلقت على الصور:" كل ما تحتاجه هو صديق عظيم ".

يُذكر أن هيفاء وهبي تقوم بتحضيرات فيلمها "عقد الخواجة"، عن قصة كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعدا للمخرج معتز التوني، وأيضا المخرج محمد ياسين.