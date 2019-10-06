تراند اليوم : شاهد| "حماقي" ينهار من البكاء بسبب متسابقة "ذا فويس"



لم يتمالك المطرب محمد حماقي، عضو لجنة التحكيم في برنامج "ذا فويس" الذي يعرض على قناة "MBC"، وانخرط في البكاء تأثرًا بأداء المتسابقة المغربية وئام رضوان.

وظهرت وئام على المسرح وهي تجلس على كرسي متحرك، وأثناء تقديم أغنيتها توجه لها حماقي وجلس على الأرض بجانب المتسابقة، وقبل يدها وانهار في البكاء، واختارته المتسابقة لتكون فريقه.

وبعد أن اختارت وئام الانضمام إلى فريق حماقي، اصطحبها مدربها من أجل مغادرة المسرح قبل أن يعود إلى كرسيه وتنهمر دموعه تأثرًا بما حدث، لتقف المطربة الإماراتية "أحلام" إلى جواره وتحاول تهدئته قبل أن يسدل الستار على الحلقة.

وعلق حماقي عبر حسابه على موقع "تويتر": "وئام هزت مشاعرنا وأثرت فينا كلنا.. اتحدت كل الظروف بإحساسها والطاقة الايجابية اللي نشرتها على المسرح وهي بتغني.. وان شاء الله هنحقق حلمها مع بعض".

فيما نشرت "أحلام" عضو لجنة التحكيم، صورتها وهي تقف إلى جوار حماقي محاولة تهدئته عبر حسابها على موقع الصور "انستجرام".

وعلقت على الصورة قائلة: "حماقي حبيبي لا تبكي أنت كمان فريقك كويس بس أكيد مش مثل فريقي.. اوعى تزعل يا ريس يا صديقي".

من جانبه، علق المطرب اللبناني راغب علامة على صوت وئام، وقال: "في أداء أبكى الجميع، ‏المشتركة ‎وئام رضوان من خلال‎ ذا فويس تحدّت الألم بالأمل، واستطاعت أن تزرع الورود في مسيرة حياتها، وأن تدخل إلى قلوب الملايين بفضل إرادتها وعزمها وتصميمها على النّجاح".

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وأضاف: "وئام رضوان عم شوف انك عم تعطي للعالم درس بالإرادة والحياة. برافو برافو برافو".

وقالت المطربة المغربية سميرة سعيد: "من أكثر المواقف الرائعة التي مرت في حياتي.. ان أراكِ يا #وئام_رضوان وانت تلقنيننا درساً في حب الحياة وتحدي الصعاب.. تحية لكِ ولأمك الغالية التي تستحق منا كل التقدير وكل الحب".