تراند اليوم : إعجاب كبير بزوجة و ابنة فنان مصري شهير بعد ظهورهما بـ"الحجاب" لأول مرة...

أثارت زوجة وابنة فنان مصري شهير حالة من الإعجاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورهما لأول مرة عبر وسائل الإعلام ، وقد ارتدت كل منهما الحجاب.

و نشر الفنان أحمد خالد صالح صورة تجمعه بوالدته و شقيقته ، مؤكدًا أن وجوده معهما من أسعد أيام حياته.

وبدا لافتا في الصور ظهور والدة "أحمد" - و زوجة الفنان الراحل خالد صالح - فضلا عن شقيقته وقد ارتدين الحجاب بشكله الطبيعي .

وحصدت الصورة آلاف الإعجابات عبر صفحة "صالح" بانستجرام ، حتى أنها نالت إعجاب بعض الفنانين أنفسهم مثل الفنانة مي كساب التي علقت قائلة: "الله يحفظك أنت وهي ويخليكم للدكتورة".

بينما قالت الإعلامية فرح علي: "ربنا يحفظهم ويخليكم لبعض".