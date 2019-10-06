تراند اليوم : فيديو| انهيار مطرب شهير على المسرح بعد أيام من نجاته من موت محقق...

سقط المطرب اللبناني وديع الشيخ على خشبة المسرح، بعد أن فقد وعيه أثناء إحيائه لحفل غنائي في بيروت مساء الجمعة، كما أظهر مقطع فيديو تداوله رود مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يعرف سبب السقوط الذي يجيء بعد أيام قليلة من نجاة الشيخ من الموت المحقق إثر تعرّضه لحادث خلال تصويره حلقة جديدة ضمن برنامج "خدني معك" الذي يُعرض على قناة OTV، مع الفنان وسام صباغ.

إذ سقط على "الجيت سكي" خلال التصوير نقل على إثرها إلى المستشفى وأجريت له اسعافات أولية، حيث أصيب ببعض الرضوض وغادر المستشفى بعد ساعات.

وسارع أفراد الفرقة الموسيقية إلى محاولة إسعافه، وفي حين لم يصدر أي بيان عن حالته الصحية، لتوضيح سبب الإغماء الذي حدث له، أشارت صفحة "وينيه الدولة الثالثة" على "فيسبوك " إلى أنه "تعددت الروايات حول السبب الحقيقي لانهياره إلا أن الإشاعات طاولت أسلوب عيشه وعاداته".



