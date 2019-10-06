تراند اليوم : فيديو| أول ظهور لـ "عاصي الحلاني" بعد تعرضه لحادث خطر...

ظهر المطرب اللبناني عاصي الحلاني للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهر إثر تعرضه لحادث سقوط من فوق الحصان، وكان ذلك في حفل زفاف شقيقة زوجته كوليت بولس الحلاني.

وظهر الحلاني في فيديو نشرة برنامج "ET بالعربي" وهو بصحة جيدة بدون الرقبة الطبية، ومتعافي من الإصابات التي لحقت به، كما شارك ابنه الوليد بالغناء في حفل الزفاف.

كان الحلاني تعرض للإصابة إثر سقوطه من فوق ظهر حصانه بمزرعته، خلال ممارسته رياضة الفروسية المحببة إليه، ونقل على أثرها لأحد مستشفيات لبنان لتلقي العلاج.

ونفى مدير أعمال "الحلاني" تعرضه لحادث سيارة، وقال إنه وقع من على الحصان ودخل المستشفى، وأجرى بعض الفحوصات على إصبعه، لأنه كان به بعض الكدمات.

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وقال مطمئنًا جمهور المطرب اللبناني، إنه بحالة جيدة الآن وعاد إلى المنزل.

ولاحقًا، نشرت المطربة اللبنانية، ديانا الحداد صورة للحلاني أظهرت تعرضه لإصابات بوجهه فضلاً عن يده.

وغردت حداد عبر حسابها على موقع "تويتر"، قائلة: "الحمد لله على سلامة الفارس الفنان عاصي الحلاني.. ان شاء الله تقوم بالسلامة يا خيي ويحفظك لعيلتك وولادك ومحبينك".