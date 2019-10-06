عارضة الأزياء الكويتية تكشف حقيقة سبها لمواطنة سعودية.. وتنشر الدليل

خرجت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد عن صمتها لتوضح حقيقة المحادثة التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة، والمنسوبة إليها وهي تسب إحدى المواطنات السعوديات وتصف الشعب السعودي بـ“المنافق“ بعد أن اتهمتها الأخيرة بالترويج لمنتجات مغشوشة.

وأكدت فوز، عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“، أن هذه المحادثة تمت فبركتها لتشويه صورتها أمام الشعب السعودي، موضحة أنها ستقاضي الشخص الذي قام بفبركة هذه المحادثة من خلال الاستعانة بمحامٍ سعودي كبير.

وكتبت:“متابعيني من السعودية، شاهدت موضوعًا مفبركًا نزله إنسان تافه، محادثة بكلام وأسلوب مو أسلوبي ولا كلام أصلًا هو يقال من واحدة بمكانتي، وكان جدير باللي مسوي فوتوشوب على الأقل يركز على التوقيت، وكذلك على الرمز بالمحادثة لأنه ليس له أي علاقة برمز إنستغرام“.

وتابعت:“وعمومًا من يتابعني يعرفني، ويعرف أسلوبي قبل ما يكبّر الموضوع لأن جد تأتيك التهم وأنت نائم“.

وأضافت: “أُكن كل الحب والتقدير للشعب السعودي، والكلام ما بدر مني ولا راح يبدر مني عن أي شعب أو دولة، ومن يعرف محاميًا قويًا في السعودية يبلغني“..

كما قامت فوز بنشر مجموعة من الصور لهذه المحادثه، كدليل على فبركتها، من خلال المقارنة بين التوقيت واللوجو الحقيقي لحسابها والمفبرك، بالإضافة إلى وجود بعض الأخطاء الفنية في شكل إنستغرام.