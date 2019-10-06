

نشرت الفنانة ريم البارودي عددًا من الصور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، تحتفل فيه مع زينة بعيد ميلاد نجليها زين وعز. ميلاد نجليها زين وعز. وعلقت ريم قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأكثر توأم جميل عز وزين". عز وزين". ووجهت رسالة لزينة، قائلة: "كل سنة وعز وزين بألف خير وصحة وسعادة، عقبال لما تفرحي بيهم وتشوفيهم أحن وأطيب وأرجل وأحسن الخلق يا زينة". Advertisements

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كانت هذه تفاصيل خبر زينة تحتفل بعيد ميلاد نجليها.. وريم البارودي تنشر الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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