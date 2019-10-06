ميرنا وليد - بيروت - في لقاء مع الفنان اللبناني ​وليد توفيق​ تحدث فيه عن جديده الفني، كما وافق الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ على أهمية اصدار اغنيات منفردة تفادياً لظلم اغنيات من الألبوم، موضحاً انه يقول ذلك منذ سنوات عديدة.

وليد تحدث عن زيارته للفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ بعد الحادث الذي تعرض له، ودافع عن الاعلامي اللبناني الدكتور ​جمال فياض​ الذي تم انتقاده على نشر صورة عاصي الحلاني بعد الحادث فورا، وظهور الحلاني بظرف صعب، كما اعتبر انه لا يوجد وفاء بالساحة الفنية بعد سؤالنا عما إذا كان لمس قلة وفاء بحق المخرج الراحل ​سيمون أسمر​.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- وليد توفيق يدافع عن جمال فياض..ويؤكد على قلة الوفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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